Stiri pe aceeasi tema

- Francezii merg duminica la vot pentru turul al doilea al alegerilor legislative, al caror rezultat va creiona marja de manevra a presedintelui reales Emmanuel Macron pentru urmatorii 5 ani, impotriva unei stangi unite gata sa lupte, comenteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Vizita a președintelui Emmanuel Macron in Romania: Se va intalni la Baza Kogalniceanu cu militarii francezi Vizita a președintelui Emmanuel Macron in Romania: Se va intalni la Baza Kogalniceanu cu militarii francezi Emmanuel Macron, președintele Franței, sosește astazi in Romania. Acesta va merge la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere statelor membre ale Adunarii Mondiale a Sanatatii (OMS) sa susina o rezolutie care condamna agresiunea militara a Rusiei in Ucraina si care ”reafirma deplina solidaritate a Frantei si Uniunii Europene (UE) cu Ucraina”, relateaza AFP. ”Condamnam cu cea mai…

- Sute de manifestanți au ieșit duminica seara in strada la Paris și Lyon in semn de protest fața de victoria electorala a președintelui francez Emmanuel Macron in fața rivalei de extrema dreapta Marine Le Pen, informeaza The Guardian. Protestatarii au aruncat cu artificii intr-o mașina de poliție din…

- Francezii voteaza duminica pentru a-si alege urmatorul presedinte si aleg, la fel ca in 2017, intre doua Frante si doua viziuni asupra lumii: pe de o parte Emmanuel Macron, presedinte in exercitiu considerat drept favorit, si pe de alta parte, Marine Le Pen, lidera extremei drepte care nu a parut…

- Francezii au inceput sa voteze duminica in cadrul unor alegeri care vor decide daca președintele pro-european, Emmanuel Macron, de centru, ramane in fruntea țarii sau este inlocuit de euroscepticul de extrema dreapta, Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala

- Francezii din Romania isi aleg duminica presedintele si pot sa isi exprime votul in sectii amenajate la Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Respectivele sectii de votare sunt la Ambasada Frantei din Bucuresti, la Institutul Francez din Cluj-Napoca si la Institutul Francez din Iasi. Dupa primul tur de scrutin,…

- Francezii sunt așteptați duminica la urne pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, in care se vor infrunta Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Potrivit celor mai recente sondaje actualul președinte este declarat invingator cu 57% din voturi. De asemenea, este estimata o prezența la vot…