Emmanuel Macron si Donald Trump au salutat vineri progresele inregistrate in negocierile lor asupra comertului si altor subiecte, cu prilejul summitului G7 din Canada, fara sa ofere insa vreo indicatie despre un eventual teren de intelegere in privinta taxelor vamale, relateaza AFP.



"Am avut o prima discutie, un inceput de discutie asupra subiectelor de actualitate cum este comertul, care a permis sa se elimine numeroase posibile neintelegeri. Prin urmare, exista o dorinta de a lucra, de a avansa impreuna", a declarat presei seful statului francez la inceputul intrevederii bilaterale…