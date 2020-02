Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa la Londra in iunie, dupa cum a anuntat chiar el intr-o scrisoare adresata poporului britanic si publicata sambata in Times, la cateva ore dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP. In aceasta scrisoare, redactata…

- Astazi, Marea Britanie incheie aproape jumatate de secol de istorie alaturi de Uniunea Europeana, indreptandu-se spre un viitor nou, deși înca incert. In momentul în care ceasul se va apropia de ora locala 23:00, poate cel mai reticent membru al blocului European devine primul care parasește…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a marturisit ca a sperat pana in ultima clipa ca Marea Britanie nu va pleca din Uniunea Europeana, dar si-a exprimat speranta ca alti politicieni si cetateni britanici vor decide sa revina alaturi de prietenii si aliatii din Uniune. "Ziua de 31 ianuarie 2020…

- Franta a avertizat miercuri, referindu-se la Brexit, ca "greul cel mai mare" abia urmeaza si ca ea nu va ceda "niciunei presiuni" in negocierile asupra viitoarei relatii dintre UE si Regatul Unit, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu vom ceda niciunei presiuni si niciunei precipitari", a declarat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis marti, in mesajul sau Anul Nou, sa pastreze o "relatie solida" intre Franta si Regatul Unit dupa Brexit, noteaza AFP. Emmanuel Macron a lansat un apel la edificarea "unei Europe suverane in domeniul apararii, securitatii, climei, digital",…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca energia nucleara ar trebui sa joace un rol daca Uniunea Europeana vrea sa ajunga la emisii zero de dioxid de carbon pana in 2050, relateaza DPA si AFP potrivit Agerpres "Trebuie sa gasim mecanismele potrivite de tranzitie", a spus Macron inainte…

- Trei dintre cei 20 de ambasadori NATO care au vizitat ieri baza militara de la Deveselu au explicat jurnalistilor cum vad ei viitorul Aliantei Nord Atlantice in contextul relatiilor tensionate cu Rusia, a disensiunilor dintre SUA si Turcia si a declaratiilor presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care…