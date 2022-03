Stiri pe aceeasi tema

- Putin anunța CONDIȚIILE pe care le impune pentru a inceta razboiul cu Ucraina: Ce dorește de la țara pe care a invadat-o Putin anunța CONDIȚIILE pe care le impune pentru a inceta razboiul cu Ucraina: Ce dorește de la țara pe care a invadat-o Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut, in convorbirea…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Aceasta desfasurare, daca va avea loc, "nu este destinata sa duca la vreo escaladare militara", a tinut sa sublinieze titulara portofoliului Apararii de la Paris, in contextul crizei legate de Ucraina."Dialogul continua si suntem convinsi ca trebuie sa rezolvam acest conflict prin dialog si solutii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri seara (19 ianuarie 2021) ca Franta va trimite trupe in Romania in cadrul operatiunilor NATO pentru asigurarea securitatii statelor din estul aliantei. Este un anunt major in plina criza de securitate pe flancul estic al NATO. „Am trimis trupe…

- „Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron, care a anuntat ca Franta este pregatita sa contribuie cu trupe NATO pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut in fata sefilor militari dintr-un comandament de langa Strasbourg, potrivit colegei noastre din grupul Renew Europe Nathalie Loiseau, care a…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a adresat o scrisoare in limba franceza presedintelui Emmanuel Macron prin care solicita sustinerea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, in contextul detinerii de catre Franta a presedintiei Consiliului UE si a prezentarii prioritatilor sale in fata Parlamentului…