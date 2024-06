La Bruxelles, șefii de stat și de guvern din UE și-au imparțit „funcțiile de conducere”. Franța este reprezentata de președintele Emmanuel Macron, al carui partid a primit o lovitura dura in alegerile europene, ceea ce i-a diminuat și mai mult statutul internațional. In schimb, Rassemblement National, formațiunea victorioasa condusa de Marine Le Pen, este pe […] The post Macron iși pierde puterea intr-o UE care seamana cu o Franța divizata first appeared on Ziarul National .