Stiri pe aceeasi tema

- Francezii merg duminica la vot pentru turul al doilea al alegerilor legislative, al caror rezultat va creiona marja de manevra a presedintelui reales, Emmanuel Macron, pentru urmatorii cinci ani, impotriva unei stangi unite, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Primul tur al alegerilor legislative din Franța s-a incheiat cu o victorie extrem de fragila pentru majoritatea prezidențiala și cu un rezultat foarte bun pentru alianța formata in jurul stangii populare. Prezența la urne a fost sub așteptari.

- O stanga proaspat unificata va incerca sa infraneze planurile de reforma ale președintelui Emmanuel Macron, in timp ce Franța va merge duminica la vot in primul tur al alegerilor parlamentare. Dupa o performanța slaba in aprilie, stanga franceza s-a unit intr-o coaliție pe care liderul sau Jean-Luc…

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii.

- Alegerile prezidentiale franceze au inceput sambata, in arhipelagul Saint-Pierre-et-Miquelon, primul teritoriu francez de peste mari in care s-au introdus buletine de vot in turul doi, in care se infrunta presedintele in exercitiu Emmanuel Macron si Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, iar…

- Presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, ar urma sa cistige turul al doilea al prezidentialelor in fata candidatei de extrema dreapta Marine Le Pen, cu un scor cuprins intre 54% si 51% contra 46%-49%, potrivit sondajelor efectuate duminica dupa primul tur, noteaza AFP. Rezultatul ar fi astfel…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.

- Francezii au fost chemați duminica la urne in cadrul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Emmanuel Macron, reprezentand partidul La Republique en Marche (LREM), care a obținut 28,1% din sufragii, și Marine Le Pen, președinta partidului de extrema dreapta Rassemblement Nationale, cu 23,3%,…