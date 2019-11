Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca remarca sa despre 'moartea cerebrala' a NATO a servit ca un apel util de trezire a membrilor Aliantei, potrivit Reuters, adaugand ca isi asuma in totalitate aceasta afirmatie controversata si a lansat totodata un apel catre Alianta sa se concentreze asupra provocarilor strategice, intre care lupta impotriva terorismului, conform AFP.



Mai mult, el s-a declarat mandru in legatura cu aceasta declaratie si a insistat ca era nevoie de un 'semnal de alarma' in cadrul Aliantei, intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…