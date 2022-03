Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte mari producatori, in special de cereale. Astazi vedem impactul in Europa, exista tensiune asupra preturilor. Exista de asemenea tensiuni pe mai multe filiere, care au facut ca Franta si alte state europene sa reactioneze cu planuri de rezilienta, spre exemplu pentru a-i ajuta pe crescatorii de animale…