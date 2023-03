Stiri pe aceeasi tema

- China este necesar sa dialogheze ”in mod direct” cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, daca vrea ca planul sau de pace sa fie luat in serios, indeamna secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la prezentarea raportului de activitate a Aliantei in 2022, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintii…

- „China este impartiala, promoveaza pacea si dialogul si este de partea justa a istoriei in conflictul din Ucraina". Iata declaratia facuta in urma cu putin timp de Xi Jinping, la Kremlin. Intr-o interpretare la cald, analistii vad asta ca pe o critica la adresa Occidentului, care furnizeaza arme Ucrainei.…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost…

- Liderii fostelor republici sovietice din Asia Centrala au fost invitati de catre presedintele chinez Xi Jinping - in mai - la un prim summit ”China-Asia Centrala”, in contextul in care Beijingul si-a consolidat amprenta in aceasta regiune, in care fosta putere tutelara rusa - impotmolita in Razboiul…

- John Kirby, coordonatorul de comunicare al Consiliului Național de Securitate, a declarat ca SUA ramane ingrijorata pentru faptul ca Xi Jinping, președintele Chinei, va reitera apelurile pentru o incetare a focului in Ucraina care ar avantaja doar Rusia, permițand forțelor rusești sa ramana in interiorul…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- ”Discutiile sunt mai dificile decat la precedentele reuniuni (ale G20 Finante), pentru ca razboiul continua”, declara sambata ministrul spaniol al Finantelor Nadia Calvino. Prin urmare, ”anumite pozitii poate ca sunt mai putin constructive in anumite probleme”, precizeaza ea, fara sa precizeze la ce…