Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, intr-un discurs rostit in Congresul SUA, ca Iranul nu trebuie sa detina 'niciodata' arma nucleara si a propus un acord mai ambitios fata de...

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba.Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera tradați de PSD/SURSE Presedintele…

- Donald Trump si Emmanuel Macron au vorbit marti despre dorinta lor de a se ajunge la un "nou" acord cu Iranul, constatand dezacordul lor in privinta textului actual privind programul nuclear al Republicii...

- Iranul va avea 'probleme mai mari decat a avut vreodata' daca autoritatile de la Teheran decid sa reia programul nuclear, a avertizat marti presedintele american, Donald Trump, in timpul intrevederii de la Casa Alba cu presedintele francez, Emmanuel Macron, transmit AFP si dpa.Trump, care…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de la…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat marti, in cursul intrevederii cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, ca Iranul va avea "probleme mai mari ca niciodata" daca va relansa programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…

- 'Daca linia rosie a fost incalcata' in Siria, va exista o 'riposta', a avertizat marti purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, mentionand ca schimburile de informatii intre seful statului francez, Emmanuel Macron, si presedintele american Donald Trump 'confirma…