Stiri pe aceeasi tema

- Ce loc pentru Europa în fata celor doua superputeri rivale, Statele Unite si China? Afganistanul, criza submarinelor si apropiata plecare a Angelei Merkel îi obliga pe liderii UE, reuniti marti în Slovenia, sa strânga rândurile, scrie AFP, citata de Agerpre. Cei 27 de sefi…

- Grecia si Franta isi vor consolida cooperarea strategica, a declarat premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, luni seara, cu cateva ore inainte de a se anunta la Paris un contract militar cu Franta, noteaza AFP preluat de agerpres. "Ne indreptam spre o consolidare consecventa a parteneriatului strategic…

- Franta a dezmintit 'oficial' miercuri informatiile aparute anterior in cotidianul britanic The Telegraph potrivit carora ea ar intentiona sa ofere Uniunii Europene locul sau de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza France Presse. 'Dezmintim oficial. Locul nostru este…

- Catedrala Notre-Dame, stabilizata dupa incendiul devastator din aprilie 2019, este gata sa fie reconstruita, a confirmat grupul de lucru Rebâtir Notre-Dame de Paris.Constructia si curatirea interiorului emblematicei cladiri vechi de 850 de ani sunt asteptate sa înceapa în urmatoarele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au discutat marti, in plina criza a submarinelor australiene, si si-au reafirmat vointa "de a actiona in comun intr-un spatiu indo-pacific deschis si incluziv", a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Seful statului "a reamintit…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, ca forțele militare franceze au ucis militantul islamic Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul Statului Islamic din Sahara de Nord, transmite Reuters. „Este un alt mare succes în lupta noastra împotriva gruparilor…

- Proteste masive in Franța. Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical. Opoziția fața de imunizare și permisul sanitar…

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches a transmis marți pe pagina de Facebook ca noile masuri anunțate de Franța, printre care și vaccinarea obligatorie a angajaților din sistemul sanitar, nu sunt o solutie foarte buna. Expertul susține ca ”ar functiona mai bine oferirea de recompense si facilitati…