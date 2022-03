Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminica sefului statului francez Emmanuel Macron ca-si „va atinge obiectivele” in Ucraina, „fie prin negocieri, fie prin razboi”, a anuntat Palatul Elysee, la incheierea unei convorbiri telefonice de o ora si 45 de minute intre cei doi sefi de stat.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni la telefon timp de o ora si jumatate cu omologul sau rus Vladimir Putin, cerandu-i sa inceteze atacurile asupra civililor si securizarea cailor rutiere in Ucraina, puncte fata de care liderul de la Kremlin "si-a confirmat

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut joi o conversatie telefonica "serioasa si sincera" despre operatiunea militara a Moscovei in Ucraina, potrivit unui comunicat al Kremlinului citat de AFP.

- Emmanuel Macron a sosit marti la Berlin pentru discutii cu Olaf Scholz, dupa ce a avut consultari la Moscova si la Kiev pentru rezolvarea crizei legate de Ucraina, potrivit AFP.Cancelarul german, care se întoarce el însuși de la Washington, unde criza ucraineana a fost în centrul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron da asigurari marti ca a „obtinut”, in negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, „sa nu aiba loc o degradare si nici o escaladare” in criza ruso-occidentala in centrul careia se afla Ucraina, relateaza AFP.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat, miercuri, ca va discuta despre criza din Ucraina cu omologul sau american, Joe Biden, ''in urmatoarele ore'' si ca nu exclude sa se deplaseze la Moscova pentru a incerca sa gaseasca o solutie diplomatica, relateaza AFP. ''Sunt foarte ingrijorat…