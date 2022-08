Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat miercuri pe francezi in legatura cu „marea schimbare” ce va veni odata cu toamna. Va insemna „sfarsitul abundentei” resurselor al „lipsei de griji”, a spus el.

- Franța acuza Turcia ca ar putea demara o ofensiva in Siria, noteaza AFP. Sursa citata arata ca o suta de parlamentari francezi denunta “politica de razboi a presedintelui” turc Recep Tayyip Erdogan fata de kurzii din nordul Siriei, scrie Agerpres. “In timp ce Rusia lui Vladimir Putin inmulteste crimele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat marti ''ipocrizia'' pe care o observa ''in special pe continentul african'' de a nu recunoaste clar ''o agresiune unilaterala'' a Rusiei impotriva Ucrainei, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, l-a primit, joi, pe presedintele Comisiei de Aparare a Adunarii Nationale din Franta, Thomas Gassilloud, informeaza un comunicat al MApN. Temele aflate pe agenda de discutii au vizat perspectivele consolidarii cooperarii in cadrul NATO, UE si bilateral, cu…

- Emmanuel Macron se afla in turneu in Romania și Moldova, doua țari vecine cu Ucraina in razboi. Președintele francez i-a vizitat pe militarii dislocati, in cadrul unei misiuni a NATO, la o baza din sudul Romaniei, langa portul Constanța. Intr-un hangar de la baza Mihail Kogalniceanu, președintele francez…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va veni in Romania saptamana viitoare in cadrul unei vizite in care se va intalni cu militarii francezi mobilizati in tara noastra si cu presedintele Klaus Iohannis. Vizita lui Emmanuel Macron ar urma sa aiba loc miercuri, potrivit romaniatv.net. Liderul de la Elysee…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz i-au cerut sambata, intr-o convorbire telefonica, presedintelui rus Vladimir Putin „negocieri directe serioase” cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea joi discutii cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care ameninta sa se opuna prin veto intrarii Finlandei si Suediei in NATO in plina criza ucraineana, transmite Le Figaro.