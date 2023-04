Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va face o escala tehnica in Romania dupa vizita in Beijing, China, unde s-a intalnit cu președintele Xi Jinping. Macron nu va parasi Aeroportul Otopeni, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Escala tehnica a președintelui Emmanuel Macron va avea loc sambata,…

- Președintele francez Emmanuel Macron ajunge in Romania, dupa vizita efectuata in China, unde a cautat sa-l determine pe omologul chinez Xi Jinping sa se implice in eforturile de pace in Ucraina.

- Joi, Kremlinul a exclus posibilitatea unei medieri chineze pentru stoparea luptelor in Ucraina, apreciind ca Rusia – care a inregistrat numeroase esecuri militare – nu are alta optiune decat sa-si continue ofensiva, relateaza France Presse și Agerpres. ”Bineinteles ca China dispune de un potential formidabil…

- ”Pe masura ce piata chineza continua sa creasca, este lntru totul logic ca noi sa producem la fata locului pentru companiile aeriene chineze si probabil pentru alti clienti din regiune”, a anuntat el. Un acord-cadru a fost parafat de catre conducatorul Airbus in prezenta presedintelui francez Emmanuel…

- French and EU leaders will on Thursday seek to make Europe’s case for bringing an end to the conflict in Ukraine in a Beijing meeting with Xi Jinping, a close ally of Vladimir Putin, according to France24. French President Emmanuel Macron and European Commission chief Ursula von der Leyen will be greeted…

- Rusia și China sunt preocupate de prezența in creștere a NATO in Asia, au spus președinții Vladimir Putin și Xi Jinping intr-o declarație comuna semnata la finalul discuțiilor de la Kremlin.

- Liderul chinez Xi Jinping planuiește sa vorbeasca cu președintele Volodymyr Zelensky dupa ce se va intalni cu Vladimir Putin la Moscova saptamana viitoare, a informat Wall Street Journal pe 13 martie, potrivit The Kyiv Indpendent.Prima conversație intre liderii chinezi și ucraineni de la inceputul…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat vineri pe Xi Jinping pentru realegerea sa in funcția de președinte al Republicii Populare Chineze, noteaza TASS.