Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis, vineri, lui Dacian Ciolos, ca nu a depasit mentalitatea celor care vorbeau despre "licuricii mari si mici", raspunsul venind dupa ce acesta a criticat afirmatia lui Tariceanu ca "nu trebuie sa luam lumina de la Bruxelles". …

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat vineri la reuniunea ministrilor de externe NATO desfasurata la Bruxelles, ultima in acest format inaintea Summitului NATO din iulie, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Sesiunea a cuprins patru…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza…

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%, a indicat vineri Palatul Elysee, transmite AFP. Presedintele Macron i-a primit vineri…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- "Atunci cand vom fi amenintati in vecinatatea noastra imediata, in special in Sud, va trebui sa fim capabili sa facem fata, inclusiv atunci cand SUA sau Alianta (Nord-Atlantica) vor dori sa fie mai putin implicate", a subliniat ministrul francez al apararii, Florence Parly, in cadrul unei conferinte…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…