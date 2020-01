Macron: Holocaustul nu poate fi folosit pentru a justifica divizarea sau ura Holocaustul nu poate fi folosit pentru a justifica "divizarea" sau "ura contemporana", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, cu ocazia ceremoniilor de la Ierusalim pentru marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, potrivit AFP.



"Nimeni nu are dreptul sa isi invoce mortii pentru a justifica vreo divizare sau ura contemporana", a spus el.



"Toti cei care au murit ne obliga la adevar, la memorie, la dialog, la prieteni", a mai afirmat presedintele francez.



"Antisemitismul - o spun aici clar - nu este doar o problema pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a participat joi, in apropiere de Ierusalim, la o ceremonie la monumentul ridicat in memoria evreilor din Franta deportati, eveniment organizat inainte de a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, ce are…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut miercuri cu insistenta unor politisti israelieni sa-l lase sa intre in biserica Sf. Ana din Ierusalim, intr-o scena care aminteste un incident in care a fost implicat Jacques Chirac in anii '90, relateaza AFP.

- Un usor acrosaj a avut loc miercuri, la Bazilica Sfanta Ana, la Ierusalim, intre un membru al fortelor de securitate israeliene si membri ai grupului de securitate al presedintelui francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de o vizita a sefului statului francez la fata locului, potrivit unor jurnalisti…

- Un usor acrosaj a avut loc miercuri, la Bazilica Sfanta Ana, la Ierusalim, intre un membru al fortelor de securitate israeliene si membri ai grupului de securitate al presedintelui francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de o vizita a sefului statului francez la fata locului, potrivit unor jurnalisti…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declinat marti invitatia adresata de Israel de a participa la ceremoniile prilejuite de implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, transmite AFP. Presedintele lituanian a urmat exemplul omologului sau polonez, Andrzej…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul federal german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au avut o intrevedere "utila" de aproape o ora, marti, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa o amplificare a tensiunilor asupra dosarului sirian, fara a reusi totusi sa inlature…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat violent pe omologul sau francez Emmanuel Macron, despre care a afirmat ca este în "stare de moarte cerebrala", accentuând astfel tensiunile cu o saptamâna înainte de un summit crucial al NATO, scrie AFP.Comentând…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va avea o intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, si se va intalni cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in compania cancelarului german, Angela Merkel, si a premierului britanic, Boris Johnson, marti la Londra, inaintea summitului NATO, a…