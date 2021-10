Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, sambata, la implinirea a 40 de ani de la abolirea pedepsei cu moartea in Franta, ca vrea organizarea unei reuniuni la cel mai inalt nivel pentru a-i convinge pe liderii tarilor care inca pun in aplicare astfel de pedepse, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Un soldat francez a fost ucis in lupte impotriva unui grup terorist armat in Mali, informeaza sambata DPA. Presedintele francez Emmanuel Macron a exprimat condoleante familiei decedatului, potrivit unui comunicat al Palatului Elysee vineri seara. Soldatul a fost ucis vineri dimineata.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a calificat duminica pe fostul sef de stat alegerian Abdelaziz Bouteflika, decedat vineri la 84 de ani, drept o "personalitate majora" a Algeriei contemporane si un "partener exigent pentru Franta" in timpul celor 20 de ani in care s-a aflat la putere, potrivit…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat vineri ca Parisul isi va mentine opozitia fata de acordul comercial dintre UE si Mercosur, in contextul in care Franta urmeaza sa preia presedintia prin rotatie a Uniunii Europene la inceputul anului 2022, noteaza AFP. Opozitia presedintelui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a participat duminica la o intalnire cu reprezentanti ai crestinilor la Mosul, intr-o biserica in reconstructie, pentru a arata "respectul fata de toate comunitatile" irakiene din acest oras devastat de gruparea Stat Islamic, informeaza AFP. Cu o zi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat joi seara "cu cea mai mare fermitate atacurile teroriste" care au avut loc in apropierea aeroportului din Kabul, care s-au soldat cu zeci de victime, relateaza AFP. Intr-un comunicat, seful statului francez transmite "condoleantele sale…

- Franta incearca inca sa evacueze "mai multe sute" de persoane din Afganistan, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Parisul face "maximul" pentru a reusi aceasta, insa fara a putea garanta o reusita, din cauza situatiei "extrem de tensionate" in ceea ce priveste securitatea…

- Pedeapsa cu moartea impotriva unui canadian condamnat in China pentru trafic de droguri, Robert Lloyd Schellenberg, a fost confirmata marti in apel de catre un tribunal local, pe fondul unei grave crize diplomatice Beijing-Ottawa. Aceasta decizie survine in timp ce justitia chineza isi va anunta miercuri…