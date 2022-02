Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- Sunt foarte ingrijorat de situatia de pe teren, a declarat presedintele francez la Tourcoing, in nordul Frantei, in marja unei reuniuni a ministrilor de Interne din UE.Prioritatea pentru mine in problema ucraineana si dialogul cu Rusia este o dezescaladare si gasirea termenilor politici pentru o iesire…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar aduce razboiul pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean Zelenski a…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Statele Unite au promis marți un raspuns „rapid” și „ferm” contra Belarusului daca va permite Rusiei sa-i foloseasca teritoriul pentru a ataca Ucraina, potrivit AFP.„Daca ar începe o invazie din Belarus, daca soldații ruși ar fi staționați permanent pe teritoriul…

- Joe Biden și Vladimir Putin au discutat joi timp de aproape o ora, pentru a doua oara in aceasta luna, pe tema situației de la granița ruso-ucraineana. Convorbirea a durat 50 de minute. Casa Alba a transmis ulterior un comunicat scurt despre conținutul convorbirii, iar Kremlinul a venit, la randul sau,…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca ii revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garantiile de securitate pe care tara sa le solicita si ca de aceasta vor depinde actiunile viitoare ale Moscovei, transmite Reuters. Putin a mai declarat ca NATO “a inselat” Rusia cu cinci…