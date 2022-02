Stiri pe aceeasi tema

- Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și &

- A inceput razboiul. Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și navele militare. Explozii in Kiev, Harkov sau Odesa Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev,…

- A inceput razboiul: Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și nave militare. Explozii in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa și estul țarii A inceput razboiul: Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și nave militare. Explozii in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa și estul țarii Președintele…

- Imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin privind declanșarea unei ofensive militare in Ucraina, au inceput bombardamentele, inclusiv la Kiev. Interfax transmite ca trupele ruse sunt debarcate in Mariupol și Odesa.

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Aceasta desfasurare, daca va avea loc, "nu este destinata sa duca la vreo escaladare militara", a tinut sa sublinieze titulara portofoliului Apararii de la Paris, in contextul crizei legate de Ucraina."Dialogul continua si suntem convinsi ca trebuie sa rezolvam acest conflict prin dialog si solutii…