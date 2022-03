Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, tara care exercita in prezent Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, s-a declarat preocupat, la inceperea summitului informal al Consiliului European, in privinta invaziei ruse in Ucraina, afirmand ca „este contestat modelul european”.

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, tara care exercita in prezent Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, s-a declarat preocupat, la inceperea summitului informal al Consiliului European, in privinta invaziei ruse in Ucraina, afirmand c

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat, joi, intr-o postare pe Twitter, demersul omologului sau de la Chisinau, Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si subliniaza ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers, relateaza Agerpres. „Salut cu caldura…

- Presedintele Maia Sandu a anuntat, joi dupa-amiaza, ca in urmatoarele zile va depune o solicitare formala pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, liderul de la Chisinau evidentiind necesitatea obtinerii unor perspective europene clare pentru tara sa. „Daca unele decizii au nevoie de…

- Razboiul din Ucraina "va dura" si "trebuie sa ne pregatim pentru aceasta", a avertizat simbata presedintele francez Emmanuel Macron, anuntind ca guvernul francez va pregati "un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP. "Razboiul a revenit in Europa…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații in urma Summitului Uniunea Europeana – Uniunea Africana, organizat la Bruxelles. Cum era de așteptat, președintele Romaniei a atins și cel mai fierbinte subiect care se afla in aceasta perioada pe buzele tuturor: criza din Ucraina și iminentul…

- Franta este pregatita sa contribuie cu trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, intr-un discurs rostit la un comandament militar. Emmanuel Macron a afirmat, in discursul rostit in Haguenau, la Comandamentul militar francez Oberhoffen,…

- „Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron, care a anuntat ca Franta este pregatita sa contribuie cu trupe NATO pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut in fata sefilor militari dintr-un comandament de langa Strasbourg, potrivit colegei noastre din grupul Renew Europe Nathalie Loiseau, care a…