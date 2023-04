Președintele francez Emmanuel Macron, care a fost intr-o viziza oficiala in China, a aterizat pentru o escala tehnica in Romania, pe parcursul zborului de intoarcere catre Franța. Este doar o escala tehnica, nu este o vizita pe care președintele Emmanuel Macron o face in Romania, in continuarea vizitei pe care a facut-o deja in China. Avionul cu care calatorește Emmanuel Macron este un Airbus A330, avionul prezidențial al Franței din 2009. A fost ales de președintele de atunci, Nicolas Sarkozy. Acest avion se pare ca are nevoie sa faca o escala tehnica iar pentru aceasta a fost aleasa Romania.…