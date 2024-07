Stiri pe aceeasi tema

- Moneda Euro a crescut ușor, luni, 1 iulie 2024, in ciuda performanței puternice a extremei drepte franceze in primul tur al alegerilor parlamentare. Investitorii au fost inițial ingrijorați de un posibil guvern de "coabitare" cu președintele Macron.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut duminica o "mare uniune democrata si republicana" in al doilea tur al alegerilor legislative din Franta in fata partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala...

- Demonstrații ample au loc in Paris, dar si in alte orase franceze, fața de partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala.Mii de oameni au ieșit deja la proteste, iar politia a declarat ca in acest weekend se așteapta sa marsaluiasca 350.000 de persoane pe strazile mai multor orașe.21.000 de ofiteri…

- In jur de 75.000 de persoane au protestat sambata la Paris intr-un marș de protest impotriva ascensiunii extremei drepte in Franța, dupa ce alianța de la guvernare pro-Macron a suferit o infrangere majora la alegerile europarlamentare de saptamana trecuta, cand s-a clasat pe locul al doilea, la mare…

- Manifestatii ”impotriva extremei drepte” au avut loc din nou in mai multe orase, inclusiv la Lille, Toulouse sau Lyon, unde aproximativ 4.500 de manifestanti anti-RN au iesit in strada, potrivit prefecturii, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Marine Le Pen, a descris votul Marii Britanii pentru Brexit drept cel mai important eveniment de la caderea Zidului Berlinului, iar victoria prezidențiala a SUA a lui Donald Trump drept „o piatra suplimentara in construirea unei lumi noi”.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a anuntat duminica seara dizolvarea Adunarii Nationale si organizarea de noi alegeri legislative dupa victoria extremei drepte franceze la alegerile europene, relateaza AFP.

- "Voi semna in cateva momente decretul de convocare a alegerilor legislative care vor avea loc la 30 iunie pentru primul tur si la 7 iulie pentru al doilea" tur de scrutin, a declarat seful statului francez intr-un discurs televizat dupa anuntarea rezultatelor alegerilor europene, al caror rezultat "nu…