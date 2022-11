Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre necesitatea asigurarii securitații la centrala nucleara Zaporojie, care a fost supusa unor noi bombardamente in weekend. „Dupa noile atacuri asupra centralei nucleare de la Zaporojie, repet: trebuie facut totul pentru a asigura siguranța și securitatea centralei. Am discutat asta astazi cu președintele Zelenski. Ne vom continua eforturile”, a […] The post Macron dupa o discuție cu Zelenski: este necesar sa se asigure siguranța la centrala nucleara Zaporojie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…