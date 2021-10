Macron discută pentru prima oară cu Morrison după criza submarinelor australiene Macron a subliniat ca ”ii revine de-acum Guvernului australian sa propuna actiuni concrete care sa arate vointa celor mai inalte autoritati australiene de a redefini bazele relatiei noastre bilaterale si de a continua o actiune comuna in regiunea indo-pacifica”, a anuntat intr-un comunicat Palatul Elysee. In cursul acestei convorbiri telefonice, presedintele francez a ”amintit ca decizia unilaterala a Australiei de a reduce parteneriatul strategic franco-australian prin inchiderea programului submarinelor de clasa oceanica in favoarea altui proiect, care ramane de precizat, a rupt relatia de incredere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron vineri la Roma, a anuntat marti consilierul de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan. Este prima intalnire fața in fața a celor doi lideri de la inceputul crizei privind livrarea de submarine Australiei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi va retrimite ambasadorul in SUA saptamana viitoare, dupa ce omologul sau american Joe Biden a fost de acord, intr-o discutie la telefon purtata miercuri, ca actualul conflict dipomatic francezo-american ar fi fost evitat daca Washintonul ar fi consultat Parisul…

- Un mare scandal provocat de pactul pentru construcția de submarine, care a fost incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, premierul britanic Boris Johnson a incercat sa calmeze situația și a i-a transmis Franței un mesaj in „frangleza”. „Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii…

- Presedintele SUA Joe Biden si premierul australian Scott Morrison au dat asigurari marti ca noua lor alianta militara, care a indignat Franta, ''s-a extins'' si la alti aliati in regiunea strategica Indo-Pacific, relateaza AFP. "Nu este vorba doar de parteneriatul nostru, deoarece parteneriatul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a parut sa fi uitat numele primului ministru australian in timpul unei conferințe video, a informat BBC. Joe Biden s-a referit la premierul australian Scott Morrison cu formula „that fella down under”, in traducere „acel coleg din Australia”, dupa ce președintele SUA i se…

- Președintele american Joe Biden a parut, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, sa nu-și aduca aminte numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la antipozi” (in engleza: that fella down under).

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza…