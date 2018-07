In cazul Benalla, "responsabilul sunt eu", a afirmat marti presedintele francez, Emmanuel Macron, in fata deputatilor majoritatii, aratand ca a resimtit actiunile din 1 mai ale colaboratorului sau ca "o tradare", potrivit AFP.



"(...) Daca vor un responsabil, acesta este in fata dumneavoastra. Sa vina sa-l caute. Raspund poporului francez", a declarat Macron in fata parlamentarilor si mai multor membri ai guvernului.



Conform unui sondaj de marti, 75% dintre francezi doresc ca presedintele Emmanuel Macron sa rupa tacerea si sa reactioneze public in cazul Alexandre Benalla.

…