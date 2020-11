Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va onora cu prezenta sa coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo, a postat marti publicatia, o decizie care probabil va escalada razboiul declaratiilor între liderul turc si sustinatorii occidentali ai libertatii de expresie,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Paris, ca l-a asigurat pe omologul sau francez, Jean Castex, de compasiunea și solidaritatea Romaniei, dupa asasinarea profesorului Samuel Paty de catre un terorist. Acesta a spus ca atacurile la persoana, precum cel lansat de liderul Turciei, Recep Erdogan,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti intensificarea actiunilor guvernului impotriva islamului radical dupa atentatul de vineri impotriva lui Samuel Paty, profesor de istorie si geografie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Nu este vorba despre a face noi declaratii (...); sunt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui “atentat terorist islamist tipic” si a asigurat ca “obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga”, relateaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Cele 294 de sectii de votare din Noua Caledonie, teritoriu francez din Oceanul Pacific, s-au deschis duminica la 8 dimineata, pentru un al doilea referendum privind autodeterminarea, informeaza AFP. Alegatorii au timp la dispozitie pana la ora locala 18:00 sa aleaga daca doresc ca Noua…

- Franta este ''in razboi contra terorismului islamic'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri in audienta pe ministrul chinez de externe, Wang Yi, care efectueaza in aceasta saptamana un turneu in Europa in contextul puternicelor tensiuni dintre Beijing si Washington, a facut cunoscut miercuri presedintia Frantei, scrie AFP, potrvit…