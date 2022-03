Stiri pe aceeasi tema

- Macron a declarat presei franceze ca obiectivul este incetarea focului in Ucraina și apoi retragerea trupelor ruse. El a spus ca acest lucru nu va fi posibil cu o escaladare prin cuvinte sau acțiuni. Autoritațile americane au negat ca Biden a cerut schimbarea regimului in Rusia, in urma comentariilor…

- Presedintele american Joe Biden, care a declarat sambata in cursul unui discurs la Varsovia ca omologul sau rus Vladimir Putin ”nu ar trebui sa ramana la putere”, nu a cerut o ”schimbare de regim” in Rusia, a precizat un oficial al Casei Albe, relateaza AFP. „Ceea ce a vrut sa spuna presedintele este…

- Franta, Turcia si Grecia vor efectua "in urmatoarele zile" o "operatiune umanitara" de evacuare a orasului asediat Mariupol, din sudul Ucrainei, a anuntat presedintele francez, Emmanuel Macron, transmite AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Rusia și Belarus vor incepe joi 10 zile de exerciții militare comune, iar tensiunea din Ucraina tinde sa creasca, acestea avand loc in apropierea graniței Ucrainei. Rusia a mutat pana la 30.000 de soldați, doua batalioane de sisteme de rachete sol-aer S-400 și numeroase avioane de lupta in Belarus pentru…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta marti ca se asteapta ca in curand sa aiba loc un summit privind criza ucraineana, cu presedintii rus, Vladimir Putin, francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Asteptam sa tinem foarte curand negocieri ale…