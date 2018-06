Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat marti organizatia neguvernamentala germana Lifeline, a carei nava cu migranti la bord se afla blocata in largul Maltei, pentru ca "a actionat prin incalcarea tuturor regulilor", venind in contradictie cu garzile de coasta libiene si facand "jocul traficantilor", informeaza AFP.



"Nu putem accepta aceasta situatie pe termen lung, pentru ca in numele urgentei umanitare inseamna ca nu mai exista niciun control. In cele din urma facem jocul traficantilor, reducand costul riscului de trecere", a declarat presedintele francez, dupa ce a anuntat…