Macron considera ca NATO se afla in "moarte cerebrala", il ataca dur pe Trump si pledeaza in favoarea Europei Apararii

"Ceea ce suntem pe cale sa traim este moartea cerebrala a NATO" a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, saptamanalului The Economist, explicand aceasta "moarte" prin dezangajarea americana fata de aliatii NATO si comportamentul Turciei, membra a Aliantei Nord-Atlanctice.



Este "necesara clarificarea, acum, a obiectivelor strategice ale NATO", a mai declarat seful statului francez, care a pledat din nou in favoarea unei "intariri" a Europei Apararii, in contextul in care un summit NATO este programat la inceputul lui decembrie la Londra, relateaza AFP.



"Asistam la o…