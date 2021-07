Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 114.000 de persoane au manifestat sambata, 17 iulie, in mai multe orașe din Franța, potrivit Ministerului de Interne, impotriva prelungirii permisului de sanatate sau a obligației de vaccinare pentru unele categorii progfesionale, masuri anunțate recent de președintele Republicii, Emmanuel Macron.…

- Este originar din Bistrita si o spune cu mandrie mereu, se numeste Iacob Ioan Plesca si a plecat din Romania in urma cu 30 de ani, pe cand avea 20 de ani, cu un vis in cap: sa devina parasutist in Legiunea Straina. A plecat fara un ban in buzunar si fara bagaj dar a ajuns sa isi vada visul cu ochii…

- Aproape 48 milioane de francezi cu drept de vot sunt chemati in aceasta duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor regionale si departamentale in Franta, dupa un prim tur de scrutin marcat de o rata record de absenteism si un scor dezamagitor atat pentru partidul presedintelui Emmanuel Macron,…

- Aproape 48 milioane de francezi cu drept de vot sunt chemati in aceasta duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor regionale si departamentale in Franta, dupa un prim tur de scrutin marcat de o rata record de absenteism si un scor dezamagitor atat pentru partidul presedintelui Emmanuel Macron,…

- La Republique en Marche, formațiunea președintelui Emmanuel Macron a obținut doar 11,2% din voturile exprimate in primul tur de scrutin in alegerile regionale și departamentale din Franța. Rezultatele slabe din alegeri au determinat o reacție din partea ministrului de Interne francez, Gerald Darmanin.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Justitia franceza l-a condamnat joi la 18 luni de inchisoare, dintre care 14 cu suspendare, pe barbatul care l-a palmuit pe presedintele Emmanuel Macron in cursul unei vizite intreprinse de acesta in regiunea sud-estica Drome, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.…

- Marine Le Pen, unul dintre liderii opozitiei din Franta, a condamnat vehement, marti, agresiunea care l-a vizat pe presedintele Emmanuel Macron, catalogand incidentul drept "inadmisibil", anunța Mediafax. "Este inadmisibil sa fie atacat fizic presedintele Republicii. Eu sunt principala opozanta…

- Un francez detinut in Iran de un an de zile, Benjamin Briere, urmeaza sa fie judecat cu privire la ”spionaj”, a anuntat duminica avocatul sau, la cateva zile dupa ce sora acestuia i-a cerut in mod public presedintelui francez Emmanuel Macron sa intervina in vederea eliberarii barbatului, relateaza…