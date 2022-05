DNA Constanta a trimis in judecata un primar, in 2015! Procesul continua la Tribunal

Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice s a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 215.428,10 euro. Tribunalul Constanta a acordat un nou termen in dosarul aflat la rejudecare in care Nicolae Iustin Urdea, fostul… [citeste mai departe]