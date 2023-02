Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat miercuri Legiunea de Onoare omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia la Paris, transmite Reuters. Aceasta este cea mai inalta distinctie pe care un presedinte francez o poate acorda unui omolog, a transmis Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat miercuri Legiunea de Onoare omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia la Paris, potrivit Reuters. Aceasta este cea mai inalta distinctie pe care un presedinte francez o poate acorda unui omolog, a transmis Palatul Elysee.

- Presedintele ales al Cehiei, Petr Pavel, fost general NATO, a declarat joi, pentru France Presse, ca nu ar trebui sa existe „nicio limita” pentru ajutorul militar occidental acordat Ucrainei, care se confrunta de aproape un an cu o invazie pe scara larga din partea Rusiei, si a indemnat aliatii sa dea…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca „va discuta” cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski despre cererile sale de asistenta militara suplimentara, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . „Vom vorbi”, a spus el unui grup de jurnalisti la Casa Alba, dupa ce a fost intrebat…

- Ucraina intenționeaza sa cheltuiasca 20 de miliarde de grivne ucrainene (aproximativ 545 de milioane de dolari) pentru a cumpara drone in acest an, a declarat luni ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov. Anunțul vine in contextul in care Ucraina se confrunta cu valuri continue de atacuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, intrebat luni la Haga despre ipoteza de a trimite avioane de vanatoare Ucrainei pentru a ajuta la combaterea invaziei ruse, a raspuns prudent ca "nimic nu este interzis in principiu", relateaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Șeful statului francez a mai adaugat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, intrebat luni la Haga despre ipoteza de a trimite avioane de vanatoare Ucrainei pentru a ajuta la combaterea invaziei ruse, a raspuns prudent ca „nimic nu este interzis in principiu”, relateaza France Presse.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor UE sa "garanteze continuarea sprijinului militar si financiar pentru Ucraina" in cadrul summitului care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza AFP.