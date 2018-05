Stiri pe aceeasi tema

- „Franta condamna violentele. Presedintele va vorbi cu toate partile implicate din regiune in urmatoarele zile”, a informat presedintia in comunicat. Cel putin 52 de palestinieni au fost ucisi iar alti 2.400 au fost raniti de trupele israeliene, conform oficialilor palestinieni, marcand astfel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a lansat joi un apel la o 'detensionare' intre Israel si Iran dupa recrudescenta brusca a tensiunilor intre cele doua tari in teatrul de conflict sirian, a indicat Palatul Elysee, citat de France Presse. Seful statului 'cheama la detensionare',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau american Donald Trump au avut marti o convorbire telefonica in care au discutat despre 'probleme legate de pacea si stabilitatea in Orientul Mijlociu', a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Cu cateva ore inainte de anuntul presedintelui…

- Ajuns la primul an din cei cinci de mandat la Palatul Elysee, progresistul Emmanuel Macron are deja o eticheta, „presedintele bogatilor“, o imagine total diferita decat cea promovata in campanie.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

