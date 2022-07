Intrebat despre consecintele Razboiului rus din Ucraina in acest interviu axat pe pobleme interne, seful statului francez recunoaste ca ”nu avem toate raspunsurile”. ”Nu noi l-am declansat si nu suntem parte”, subliniaza el. Insa ”trebuie sa ne pregatim ca el (razboiul rus) sa dureze”, avertizeaza Macron. ”Vara, inceputul toamnei vor fi, fara indoiala, foarte dure, foarte dure”, subliniaza el, mai ales in regiunea Donbas, in estul Ucrainei, care constituie in prezent tinta princopala a armatei lui Vladimir Putin. ”Ucrainenii se apara cu un curaj incredibil si cu ajutorul materialului (militar)…