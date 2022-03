Macron avertizează: Europa va fi profund destabilizată din punct de vedere alimentar Europa si Africa „vor fi profund destabilizate in plan alimentar” din cauza razboiului din Ucraina, țara care este un important producator de cereale, a avertizat Emmanuel Macron, vineri, in finalul summitului european de la Versailles. „Trebuie sa ne reevaluam strategiile de productie pentru a ne apara suveranitatea alimentara in Europa, dar si sa reevaluam o strategie cu privire la Africa, fara de care mai multe tari africane vor fi afectate intr-o perioada de 12 pana la 18 luni”, a explicat președintele Franței. „Europa si Africa vor fi foarte profund destabilizate in plan alimentar si de aceea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

