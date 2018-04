Stiri pe aceeasi tema

- ”Poluand oceanele, reducand biodiversitatea, noi ne asfixiem, ne ucidem planeta. Nu exista o planeta B”, a avertizat miercuri Emmanuel Macron intr-un discurs in Congresul american, indemnand Statele Unite si Franta sa ”coopereze pentru a-i reda planetei noastre grandoarea”, scrie Le Figaro.”Sunt…

- Industria globala de comert naval a ajuns, in premiera, la un acord privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Intelegerea are la baza concluziile obtinute in urma unor discutii realizate saptamana trecuta de catre membrii Organizatiei Maritime Internationale. Anterior,…

- Guvernele francez si britanic au incercat luni sa justifice in fata parlamentelor de la Paris si, respectiv, Londra, atacul cu rachete asupra Siriei, un subiect mai delicat pentru premierul Theresa May, care s-a prezentat ea insasi in legislativ, spre deosebire de Macron, care l-a trimis acolo pe…

- Un cetatean francez va comparea in fata judecatorilor, fiind invinuit de proxenetism. Potrivit procurorilor, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare, cu o tanara de 19 ani din Chisinau, inculpatul, impreuna cu un moldovean, au stabilit o

- In cel mai nordic punct al Groenlandei au fost inregistrate 61 de ore de temperaturi peste pragul de inghet, numai de la inceputul acestui an. Este un record, unul ingrijorator. Domenica Davis, meteorolog: Cea mai nordica statie meteo din lume, aflata in Groenlanda la circa 650 de kilometri distanta…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…