Stiri pe aceeasi tema

- Votul de duminica din turul al doilea al alegerilor parlamentare din Franta ar putea duce la un parlament aflat in blocaj, fara o majoritate clara, arata sondajele de opinie, desi extrema dreapta spera sa castige suficiente locuri pentru a forma primul sau guvern dupa al Doilea Razboi Mondial. Exista…

- Partidele politice din Franta incercau luni sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a inregistrat rezultate istorice castigand primul tur al alegerilor parlamentare anticipate…

- Hotararea președintelui Emmanuel Macron de a organiza alegeri legislative anticipate in Franța, pentru desemnarea unui nou Parlament al țarii, a avut un rezultat nefavorabil acestuia in primul tur de scrutin care a avut loc in data de 30 iunie 2024. Astfel ca, pentru prima oara intr-un interval de 84…

- Statele Unite, Franța și Israelul au convenit sa conlucreze pentru a intensifica eforturile pentru a avansa o foaie de parcurs prezentata de Paris la inceputul acestui an pentru a calma tensiunile dintre Hezbollah și Israel. Declarația o face președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters, scrie…

- Franța e in stare de șoc pe fondul rezultatelor inregistrate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Cu doar o luna și jumatate inainte de startul Jocurilor Olimpice, președintele Emmanuel Macron a decis dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare, programate sa aiba loc pe 30…

- Partidul bulgar de centru-dreapta GERB este pe primul loc dupa alegerile parlamentare anticipate de duminica, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, dar va trebui sa gaseasca parteneri de coalitie pentru a forma un guvern, relateaza Reuters preluat de news.ro

- Vladimir Putin depune marți, 7 mai, juramantul de investitura pentru al cincilea mandat de președinte al Rusiei. Ceremonia va fi boicotata de SUA și majoritatea țarilor din UE. Franța se numara insa printre țarile blocului comunitar care vor avea reprezentanți la evenimentul de la Moscova, relateaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping este asteptat saptamana viitoare in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani, exceptand vizita efectuata anul trecut la Moscova. Este un turneu diplomatic care ar putea scoate in evidenta disensiunile europene in ceea ce priveste comertul cu Beijingul si modul in…