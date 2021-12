Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a lansat joi, intr-un discurs care marcheaza inceputul presedintiei franceze a Uniunii Europene (UE), un apel la un serviciu civic european, relateaza AFP. "Sa ne gandim la un serviciu civic european de sase luni, deschis tuturor tinerilor in varsta de pana la 25…

- ”Europa noastra trebuie sa fie o Europa care trebuie sa produca, sa creeze bogatie, sa se afle in vtrful inovatiei, capabila sa-si apere sistemul social si sa se afle in centrul agendei climatice”, a subliniat sefulstatului francez. In vederea ”construirii aceste straegii”, Franta organizeaza la 10…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca cele trei axe ale presedintiei franceze a Uniunii Europene (UE), de la 1 ianuarie, sunt „relansare, putere, apartenenta” in cadrul unei dezbateri, cu ocazia marcarii a 25 de ani de la infiintarea Institutului Jacques-Delors, si urmeaza sa sustina joi…

- Președintele francez Emmanuel Macron a prezentat un plan de investiții pe cinci ani, in valoare de 30 de miliarde de euro, menit sa stimuleze inovarea și liderii din industrie, transmite presa internaționala.

- Numeroși lideri ai opoziției din Franța și-au reiterat poziția privind parasirea NATO în contextul tensiunilor dintre Washington și Paris, izbucnite dupa ce Australia a anunțat ca va renunța la achiziționarea unor submarine nucleare franceze, relateaza Euractiv.„Este necesar sa punem…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a 'cerut iertare' luni in numele Frantei musulmanilor care au servit ca auxiliari in armata franceza in timpul razboiului de independenta din Algeria, seful statului anuntand adoptarea in curand a unei legi reparatorii, transmite AFP. 'Combatantilor…

- Boxerul francez Tony Yoka (29 ani) si-a pastrat titlul de campion al Uniunii Europene la categoria grea, invingandu-l prin KO in repriza a saptea pe croatul Petar Milas, in cadrul unei gale care a avut loc vineri seara pe un ring instalat pe terenul central al arenei de tenis Roland Garros. Gala…