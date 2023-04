Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau video de sambata seara, adresat națiunii, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 civili, intre care si un baiețel de doar doi ani. „Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa au vizitat vineri (14 aprilie) Catedrala Notre-Dame din Paris, la patru ani de la incendiul devastator care a afectat situl, in timp ce lucrarile de restaurare continua. El le-a spus conservatorilor ca este in favoarea deschiderii discuțiilor privind…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau american Joe Biden despre ”perspective” in vederea unei ”reveniri a pacii in Europa pe termen lung” si si-a reafirmat sustinerea Ucrainei impotriva Rusiei, anunta miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP.Macron și Biden au discuyay la telefonCei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va aborda in intervenția sa programata pentru vineri la Conferinta de securitate de la Munchen „mijloacele care sa asigure infrangerea Rusiei” si „mecanismele” menite sa asigure in viitor „garantarea securitatii” in Europa, a anuntat Palatul Elysee.

- Președintele PSD se arata convins ca rotația guvernamentala va avea loc fara „niciun scandal”, iar procesul va fi unul normal și foarte ușor. Ciolacu susține ca are o relație tensionata cu președintele Romaniei și acesta va face desemnarea venita din partea PSD.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat in cursul noptii de joi spre vineri, ca avioanele de vanatoare solicitate de Ucraina nu vor putea „in niciun caz” sa fie „livrate in urmatoarele saptamani”, adaugand ca prefera arme „mai utile” si „mai rapide”, noteaza AFP. „Nu exclud absolut nimic”, a…

- Primaria Capitalei anunta inceperea tratamentelor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pentru anul 2023, dupa ce Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, marti, Programul Unitar de Actiune (PUA) pentru deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie in anul 2023, care prevede mai multe…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunța ca vor fi modernizate ambulatoriile a sase spitale aflate in administrarea PMB, cu fonduri din PNRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …