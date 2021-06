Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a anuntat joi reducerea prezentei militare a Franței in Sahel. Acesta a susbliniat faptul ca operațiunea franceza de combatere a terorismului din Africa de Vest va ajunge la sfarșit și va fi transformata intr-o misiune internaționala, cu participarea mai multor state, potrivit France24.com.

- Emmanuel Macron s-a delectat cu un concert de heavy metal in gradinile de la Elysee. Așa cum a promis, a invitat la palatul prezidențial doi youtuberi populari in Franța. Președintele s-a intrecut cu cei doi vloggeri la un „concursul de anecdote”, incheiat cu o remiza onorabila.

- Discursul rostit joi de presedintele francez Emmanuel Macron la memorialul genocidului din 1994 la Kigali a fost un act de "imens curaj" care "valoreaza mai mult decat niste scuze", a declarat presedintele rwandez in cadrul unei conferinte de presa comune, relateaza AFP. Cu putin timp inainte,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ”recunoscut responsabilitatile” Frantei in genocidul din Rwanda din 1994, intr-un discurs sustinut joi, la Memorialul genocidului, la Kigali, relateaza AFP, potrivit news.ro. Franta ”nu a fost complice”, insa a ”a facut prea mult timp sa prevaleze tacerea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, urmeaza sa anunte joi inchiderea celebrei Ecole Nationale d'Administration (ENA - scoala nationala de administratie), o scoala de elita care a format multi dintre presedintii, ambasadorii si liderii de afaceri ai tarii, a informat presa franceza. Desfiintarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a adresat cetatenilor miercuri seara si a anuntat carantina nationala timp de o luna, solicitindu-le sa se mobilizeze in luna aprilie pentru a lupta cu pandemia. El a promis ca va “deschide Franta de la mijlocul lunii mai”. Aceste reguli valabile pentru intreg…

- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va avea joi o reuniune speciala pentru a decide daca sunt “necesare” masuri cu privire la subiectul vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, estimand ca avantajele vaccinului depasesc riscurile, potrivit AFP. Autoritatea Europeana a…