- Ofensiva Rusiei in Ucraina pare a fi in impas, dupa ce tentativa de a cuceri rapid marile orașe a eșuat. Nici macar la Mariupol, orașul atacat de aproape doua luni, nu au incetat luptele. In schimb, un general rus a anunțat unul dintre obiectivele „celei de a doua faze” a razboiului. Obiectivul ar fi…

- La o conferința de presa de marți, candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen a declarat ca oferta lui Emmanuel Macron de a atenua reformele planificate in domeniul pensiilor este de a „amagi” alegatorii inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța, adaugand ca lui ii este…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…

- Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, avertizeaza ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu. Ministrul roman a facut aceasta declarație marți, cu prilejul participarii la o conferința la Berlin. La conferința a participat și ministrul de Externe al guvernului de la Chișinau.…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus marți omologul sau rus, Vladimir Putin, ca nu este posibil ca clienții occidentali de gaz sa iși plateasca facturile in ruble, a declarat marți un oficial prezidențial francez jurnalistilor. „Franța este impotriva plații in ruble”, a spus oficialul. In convorbirea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca fortele ucrainene care apara portul strategic Mariupol, asediat de mai multe saptamani de trupele Moscovei, trebuie sa plece pentru ca civilii din oras sa poata primi ajutor, potrivit AFP. „Pentru a gasi o solutie la situatia umanitara dificila din…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut luni, la Palatul Victoria, discuții despre situația din Ucraina cu o delegație a Congresului SUA. Potrivit unui comunicat al Guvernului, delegația Congresului SUA a fost condusa de Steven Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Naționala, din Camera…

- Președintele Iohannis cere Spaniei sa participe la Grupul de Lupta din Romania, deja aprobat de conducerea NATO. Aceasta unitate este denumita Battle Group Romania. Unitatea NATO din Romania este condusa de Franța și este deocamdata formata din militari francezi și belgieni. Urmarește Romania Libera…