Stiri pe aceeasi tema

- Victorie categorica a extremei dreapta in Franta, urmata de un anunt-bomba al presedintelui Emmanuel Macron ca dizolva Adunarea Nationala si convoaca alegeri anticipate. Formatiunea Rassemblement National, condusa de Marine Le Pen, a obtinut 30% din voturi, de doua ori mai mult decat partidul presedintelui.…

- Cancelarul conservator Karl Nehammer declarat ca a auzit ”mesajul” alegatorilor si promite o inasprire a luptei impotriva ”imigratiei ilegale”, dupa ce Partidul Libertatii (FPO, extrema dreapta) s-a plasat pe primul loc in alegerile europene de duminica in Austria, obtinand astfel o prima victorie intr-un…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in Place de la Republique, la Paris, la o manifestatie impotriva victoriei largi in alegerile europene ale Partidului Rassemblement national (RN, extrema dreapta), care pleaca dintr-o pozitie de forta in alegerile legislative convocate de catre presedintele francez…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a anuntat duminica seara dizolvarea Adunarii Nationale si organizarea de noi alegeri legislative dupa victoria extremei drepte franceze la alegerile europene, relateaza AFP.

- "Voi semna in cateva momente decretul de convocare a alegerilor legislative care vor avea loc la 30 iunie pentru primul tur si la 7 iulie pentru al doilea" tur de scrutin, a declarat seful statului francez intr-un discurs televizat dupa anuntarea rezultatelor alegerilor europene, al caror rezultat "nu…

- Comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele a mutat centrul de interes catre problemele administrative, temele europene fiind trecute in plan secundar, a afirmat analistul politic Cristian Pirvulescu pentru Agerpres . „Asa cum se anticipase, comasarea alegerilor locale cu alegerile europene a…

- Cercetatorii Hector de Rivoire și Arthur de Liedekerke amintesc ca, in spatele unei fațade ideologice noi, partidele de extrema dreapta, aflate intr-o poziție favorabila pentru alegerile europene din iunie, raman profund periculoase, mai ales din cauza simpatiilor lor fața de Rusia.

- Marine Le Pen este in continuare imaginea extremei drepte franceze, dar protejatul ei in varsta de 28 de ani, Jordan Bardella, ii calca pe urme si ii fura vesnicului personaj politic, din ce in ce mai mult, lumina reflectoarelor. In acest timp, oficialii pro-Macron se straduiesc sa gaseasca o modalitate…