Emmanuel Macron a anuntat sambata, la Abidjan, ca 33 de "teroristi" au fost "neutralizati" in cursul diminetii in regiunea Mopti, din centrul Mali, in cursul unei operatiuni a fortei franceze Barkhane, relateaza AFP. In cursul acestei operatiuni, soldatii francezi au eliberat doi jandarmi malieni care fusesera luati ostatici de jihadisti si au luat un prizonier, a precizat seful statului francez, in cadrul unui discurs sustinut in fata comunitatii franceze in a doua zi a vizitei sale in Cote d'Ivoire. Armata franceza foloseste expresiile "neutralizati" sau "scosi din lupta", fara a preciza…