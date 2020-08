Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca cei 320.000 de lucratori sociali la domiciliu ai tarii vor primi fiecare un bonus de 500 de euro pentru eforturile depuse timpul crizei COVID-19, un pachet in valoare totala de 160 de milioane de euro, relateaza EFE si Reuters."Acesti…

- Romanian eSports League a inregistrat audiențe impresionante in timpul izolarii din cauza coronavirusului. Perioada de izolare nu a stricat deloc fenomenului eSports, inclusiv in țara noastra. Conform unui articol publicat de start-up.ro, Liga destinata jucatorilor profesioniști și semiprofesioniști…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Compania farmaceutica Gilead Sciences anticipeaza ca pana la sfarsitul acestui an va livra peste 2 milioane de serii de tratament cu remdesivir pentru Covid-19, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii 'sforari ai Cooperativelor' Gilead intentioneaza totodata…

- Clubul de fotbal Tottenham Hotspur, puternic afectat de pandemia de Covid-19, a anuntat joi ca a imprumutat 175 de milioane de lire sterline de la Banca Angliei, informeaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Dupa ce competitiile au fost suspendate in martie din cauza pandemiei, gruparea londoneza…

- Fost ministru al Sanatații in guvernarea Ponta, Nicolae Banicioiu anunța ca cel puțin cinci milioane de pacienți cronici, aflați in evidențele sistemului de sanatate, au fost ignorați de medici, in timpul starii de urgența. Internarile in spitalele din Romania au fost interzise, iar medicii au preluat…

- Prof.univ.dr. Aureliana Caraiane, presedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din Constanta si decanul Facultatii de Medicina Dentara din cadrul Universitatii Ovidius Constanta, a vorbit intru un intreviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta, in ce conditii vor functiona aceste cabinete si cat de…

- Virgin Group, al miliardarului Richard Branson, a anuntat luni ca ar putea vinde pana la 25 de milioane de actiuni ale companiei de turism spatial Virgin Galactic Holdings, pentru a atrage fonduri necesare combaterii impactului financiar al pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.