Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat marți, 22 februarie, ca națiunea sa are doua planuri: diplomație și, daca aceasta eșueaza, lupta pentru a se apara, informeaza CNN . „Planul A este de a folosi fiecare instrument de diplomație pentru a descuraja Rusia și pentru a preveni escaladarea…

- In aceasta dimineata i-am trimis ministrului britanic de externe o scrisoare pentru a-i cere arme defensive suplimentare pentru Ucraina, a declarat la Washington ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat de AFP, el precizand ca le va inainta aceeasi solicitare si interlocutorilor sai americani.Vom…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi ca tara sa nu este multumita de un raspuns colectiv al Uniunii Europene asupra interpretarii principiului indivizibilitatii securitatii europene si doreste raspunsuri individuale din partea tarilor membre, dupa ce seful diplomatiei europene, Josep…

- Dupa mai bine de 5 ore de discuții cu Vladimir Putin la Moscova, a devenit foarte clar ca Emmanuel Macron a intrat in barlogul ursului, scrie Politico. In timp ce liderul de la Kremlin a ales sa sfideze Occidentul, declarand Crimeea teritoriu rusesc și aderarea Ucrainei la NATO o declarație de razboi…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, la Moscova, ca opțiunea deschisa pentru Ucraina de a fi membru NATO risca razboiul în Europa, scrie euobserver.com. Ucraina și NATO au „crezut” ca Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014, este ucraineana, a menționat Putin.Iar…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni seara, dupa o conversatie intre oficiali din SUA si Rusia, ca este pregatita sa se implice in contacte diplomatice cu Moscova pentru ajungerea la noi acorduri de securitate, cerand insa garantii reciproce. Jake Sullivan, consilierul presedintelui Joseph Biden…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…