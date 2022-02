Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a asigurat pe presedintii Republicii Moldova si Georgiei, tari care se invecineaza cu Ucraina in Europa de Est, ca Franta le va sustine "impotriva oricaror tensiuni sau tentative de destabilizare", a anuntat simbata Palatul Elysee, informeaza Reuters. "Suntem…

- Razboiul in Ucraina "va dura" si "trebuie sa ne pregatim", a avertizat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, precizand ca guvernul pregateste "un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, scrie AFP. "Razboiul a revenit in Europa (...). Daca trebuia sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe retelele de socializare din centrul orasului Kiev, in care dezminte zvonurile conform carora ar fi cerut armatei sa se predea in fata trupelor ruse. “Sunt multe informatii false in mediul online care spun ca am cerut armatei sa se predea…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis ca Guvernul de la Chișinau va cere Parlamentului sa declare starea de urgența in țara. Le-a cerut cetațenilor moldoveni din Ucraina sa revina acasa.

- "Daca va fi confruntare sau colaborare, Vladimir Putin o va decide", a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, in contextul in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, urmeaza sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza din Ucraina, relateaza AFP. "Acum mingea…

- „Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron, care a anuntat ca Franta este pregatita sa contribuie cu trupe NATO pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut in fata sefilor militari dintr-un comandament de langa Strasbourg, potrivit colegei noastre din grupul Renew Europe Nathalie Loiseau, care a…

- La summitul de miercuri al Parteneriatului Estic, liderii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare a tarilor lor la Uniunea Europeana, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut cu acest prilej si intalniri separate…