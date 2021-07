Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Yoshihide Suga a anuntat joi o noua stare de urgenta sanitara la Tokyo - in urma unei cresteri a cazurilor de covid-19 -, care urmeaza sa ramana in vigoare pe intreaga durata a Jocurilor Olimpice (JO), care urmeaza sa inceapa peste doua saptamani, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Guvernul premierului japonez Yoshihide Suga a decis joi sa plaseze Tokyo sub o noua stare de urgenta sanitara, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, stare care va ramane in vigoare pe toata durata Jocurilor Olimpice, programate in perioada 23 iulie - 8 august, informeaza agentia Kyodo.…

- Japonia a declarat stare de urgenta in capitala Tokyo. Aceasta va dura pe tot parcursul desfasurarii Jocurilor Olimpice. Premierul japonez, Yoshihide Suga, a spus ca restrictiile vor fi in vigoare pana la 22 august. Anterior, ministrul responsabil cu raspunsul la coronavirus a descris situatia drept…

- Japonia și Statele Unite fac aranjamente pentru ca Jill Biden sa viziteze țara asiatica în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Șansele ca președintele Joe Biden sa fie și el prezent sunt foarte mici însa. Cotidianul nipon Yomiuri Shimbun susține ca Jill Biden ar putea participa…

- Cu mai puțin de doua luni pana la startul Jocurilor Olimpice, orașul japonez Sapporo, care va gazdui proba de maraton, are a doua cea mai mare rata de infectare cu Covid-19 din țara. Localnicii sunt nemulțumiți organizarea competiției și spun ca guvernului nu-i pasa de viețile lor. Cand organizatorii…

- Premierul japonez Yoshihide Suga ar putea convoca alegeri anticipate in toamna, dupa Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, un semn al hotararii sale de a organiza aceste JO in pofida pandemiei covid-19 care afecteaza tara. potrivit ziarului Asahi, relateaza Reuters. Guvernul vrea sa…

- Cotidianul japonez Asahi, partener oficial al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a cerut miercuri anularea evenimentului, pe care l-a descris drept "o amenintare pentru sanatate", in conditiile in care Japonia se confrunta in prezent cu un al patrulea val de infectari cu coronavirus, informeaza AFP,…