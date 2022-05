Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a avertizat joi cu privire la riscul "disparitiei" Partidului Socialist din Franta in cazul unui acord cu stanga radicala care ar prevedea renuntarea la multi dintre candidatii proprii ai acestuia la alegerile legislative din iunie, relateaza France Presse.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o indeamna joi, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, pe candidata la presedintie, Marine Le Pen, conducatoarea extremei drepte, acuzata de o apropiere fata de Rusia, sa recunoasca faptul ca s-a inselat si si-a exprimat speranta ”sa nu-si piarda”…

- Un nou convoi de ajutoare din Franța pentru Ucraina va ajunge, la inceputul saptamanii viitoare, in hub-ul european de la Suceava. Acesta este coordonat de Ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe si Ministerul francez de Interne și va aduce vehicule si echipamente de intervenție, ...

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca iși dorește ca exporturile de carbune și petrol catre Uniunea Europeana, din Rusia, sa fie complet blocate „in aceasta saptamana”, dupa descoperirea a ceea ce acesta a descris drept „crime de razboi”, in orașul ucrainean Bucha, noteaza CNN. , noteaza…

- Directiratul Nțional de Securitate Cibernetica a precizat ca tot mai mulți utilizatori din Romania continua sa raporteze primirea unor mesaje cu oferte false de angajare. Aceștia avertizeaza ca astfel de mesaje se propaga mai ales pe WhatsApp, scopul fiind de a atrage oamenii sa intre in conversație…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit, astazi, in vama Siret, cu ministrul de interne francez, Gerald Darmanin. Gheorghe Flutur a spus ca Franța, țara care deține președinția Comisiei Europene, este extrem de aproape de Romania in efortul umanitar pentru Ucraina. „Prezența…

- Portavionul francez Charles-de-Gaulle a fost pozitionat intr-o zona din estul Marii Mediterane pentru o misiune in sensul "descurajarii" Rusiei, a anuntat joi seara ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…