Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana nu se opune unui nou acord nuclear iranian, dar trebuie sa faca „practic imposibil” ca Iranul sa achiziționeze arme nucleare, a declarat șeful acesteia joi înalților oficiali militari francezi, a aflat AFP.Președintele israelian Reuven Rivlin și șeful statul…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva ‘terorismului’ si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. ‘Putem aduce…

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva "terorismului" si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. "Putem aduce…

- Numirea lui Mario Draghi în funcția de premier al Italiei cu sprijinul majoritații, daca nu al tuturor, partidelor politice a fost salutata ca o veste buna pentru Italia și pentru UE. E o veste buna și pentru președintele Emmanuel Macron.Conducatorul Franței primește astfel un partener…

- Interesele comune ale Turciei si Statelor Unite sunt mai mari decat diferentele de opinie, iar Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul, a declarat sambata presedintele turc Tayyip Erdogan, transmite Reuters, potrivit news.ro. Relatiile dintre cei doi aliati din nATO sunt tensionate…

- Ministerul de interne al Turciei a acuzat joi Statele Unite ca s-ar afla în spatele tentativei de lovitura de stat din 2016 pentru care Ankara l-a învinovațit pe clericul musulman Fetullah Gulen, relateaza Reuters citând ziarul Hurriyet.Peste 250 de persoane au fost ucise în…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat marti gata sa "repuna pe sine" relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana (UE), marcate de puternice tensiuni asupra mai multor dosare, printre care explorarea zacamintelor de hidrocarburi din estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. …