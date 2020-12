Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care l-a primit luni la Paris pe omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi, s-a declarat "avocatul constant al unei deschideri democratice" si "al unei societati civile active" si a dat asigurari ca a evocat la intrevedere soarta mai multor militanti pentru drepturile…

- Președintele francez Emmanuel Macron le-a cerut liderilor musulmani sa accepte o „carta a valorilor republicane” ca parte a campaniei de combatere a radicalizarii islamice, relateaza BBC.Macron a dat miercuri un ultimatum de 15 zile Consiliului Francez al Religiei Musulmane (CFCM)…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele:…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. "Consiliul de Securitate, trebuie sa o spun, nu mai produce…

- BRUXELLES, 26 oct - Sputnik. Europa a ”creat un front deschis impotriva musulmanilor”, ceea ce inseamna inceputul sfarșitului sau, a declarat ieri președintele turc Recep Tayyip Erdogan la congresul al șaptelea al Partidului Justiție și Dezvoltare (AKP), la Kayseri, declarații difuzate pe contul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a "salutat" sambata seara armistitiul umanitar anuntat de Armenia si Azerbaidjan, a facut cunoscut Palatul Elysee intr-un comunicat, scrie AFP. Presedintia Frantei a adaugat ca acest armistitiu a fost incheiat "la finalul unei medieri franceze conduse in cursul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron, spunand ca acesta este un "ambitios incapabil", din cauza sprijinului sau ferm pentru Grecia in criza cu Turcia din Mediterana de Est, potrivit AFP. Intr-o videoconferinta cu liderii locali ai partidului sau,…